Red Flame beleefde leuke avond op Soccer Trophy: "Leuke afwisseling"

Foto: © photonews

De Soccer Trophy was ook anno 2016 een hoogmis voor het vrouwenvoetbal. Twaalf teams kruisten de degens, een team met Red Flame Justien Odeurs haalde de eindzege binnen.

En daar was Odeurs zelf natuurlijk ook tevreden mee. De keepsters van USV Jena en de Belgian Red Flames mocht tijdens het toernooi zelfs een paar groepswedstrijden op het veld afwerken. "Dat is toch een keertje iets anders dan in doel staan."

Een leuk toernooitje, al wilde Futsal Besiktas Gent natuurlijk wel zijn titel verlengen: "Maar in de winterstop is het vooral belangrijk dat je af en toe toch eens een beetje voetbal in de benen kan hebben. Het is een leuke afwisseling tussen de rustmomenten."

Die titel verlengen, dat zou uiteindelijk ook wel lukken. Met een 3-0 zege in de finale tegen de Tjoepkes konden Odeurs & co opnieuw met de beker naar huis.