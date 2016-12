Buffel bracht Gent keer op keer in de problemen: "Ze wisselden, maar als je goed bent maakt het niet uit tegen wie je staat"

Foto: © photonews

Thomas Buffel presteerde sterk in de 2-0 zege van Racing Genk tegen AA Gent. Hij zorgde voor problemen achterin bij Gent en lokte de strafschop voor de 2-0 uit.

Een goeie dag dus, voor de ervaren rot. "Het ging absoluut goed. Het is fijn als je in de wedstrijden waar het om draait net dat tikkeltje meer te brengen", aldus een tevreden Thomas Buffel na afloop van de topper tegen AA Gent.

Hij zorgde voortdurend voor problemen op de rechterflank. "Ik zag dat ze in de tweede helft nog wisselden en Nielsen naar de andere kant haalden. Daarna kwam dan nog die jonge linksachter. Als je goed bent, maakt het niet uit tegen wie je speelt."

Ik dacht dat Esiti slim genoeg was en zich inhield, maar tikte me toch aan -Thomas Buffel

"Ik dacht dat Esiti zich even zou inhouden, maar hij probeerde toch de bal nog te tikken. Hij tikte me nog aan. Ik dacht dat hij slim genoeg was, maar deed het dan toch", aldus Buffel over de strafschop. "In de tweede helft was het vooral zaak om die aansluitingstreffer niet te slikken."