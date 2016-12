Buffel is duidelijk: "Rudi zal niet veel veranderd hebben, deze zege is voor Peter"

Thomas Buffel presteerde tegen Racing Genk uitstekend ondanks de woelige laatste dagen bij Racing Genk. Met het plotse ontslag van Peter Maes en zijn verrassende vervanger was het aan ervaren spelers als Buffel om de groep gefocust te houden.

“Het is belangrijk om meteen terug de focus te vinden”, aldus Buffel die de jongens nog eens op scherp zette. “Ik heb de groep toegesproken en gezegd dat we vooral vanuit ambitie moesten spelen en niet onder druk.”

Ik heb de groep toegesproken -Thomas Buffel

Dat lukte wonderwel bij een sterk Racing Genk. “Ik heb ze herinnerd aan de goeie prestaties in Europa. Waarom zou dat tegen Gent niet lukken?” Toch blijft het zuur, het vertrek van Peter Maes. “Ik heb hem nog een bericht gestuurd en we hebben ook even gebeld.”

Wilfred Ndidi droeg de zege op aan Peter Maes, ook Buffel vond het nog voor een groot deel zijn verdienste. “Ik denk ook niet dat Rudi heel veel veranderd heeft op die korte tijd. Dus we kunnen deze zege toch nog aan hem kunnen opdragen. We zetten een goed blok neer vandaag, dat verwachtte hij ook steeds.