Frings krijgt eerste kans als hoofdcoach in de Bundesliga

Foto: © photonews

De Duitse hekkensluiter met de -voor ons toch- fantastische naam SV Darmstadt 98, heeft een nieuwe coach. Dat maakte de club vandaag bekend.

Het is ex-international Torsten Frings (40) die de touwtjes in handen krijgt, hij tekende een contract tot 2018. Frings maakte in zijn spelerscarrière vooral furore bij Werder Bremen en kwam 79 keer uit voor de nationale ploeg. Het wordt zijn eerste baan als hoofdcoach. Hij was eerder assistent bij Werder Bremen.

Hij zal een vette kluif hebben aan operatie redding. Darmstadt staat immers acht punten van de veilige vijftiende plaats van zijn geliefde Werderr Bremen verwijderd. Acht punten is overigens het totaal dat de promovendus kon halen in zestien wedstrijden.