Transfergeruchten 28/12: 'Spits Gent kan naar concurrent, doelman Club naar ander team JPL' en ook nieuws van Charly Musonda, Praet en veel meer

Perbet staat in de belangstelling van ex-club Charleroi. De spoeling vooraan is dun bij Gent, dus het zal er niet van komen als er geen andere opties zijn.

Charly Musonda Jr. traint momenteel mee bij Chelsea en het wonderkind zou daar de maand januari ook blijven. Als hij door het vertrekken van diverse spelers (Oscar naar China, Moses naar de Afrika Cup) aan spelen kan toekomen in januari, is dat meteen zijn bestemming voor de rest van het seizoen. Anderlecht & co houden zijn situatie best in de gaten tot eind januari.