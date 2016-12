Franse ster in de penarie door pikante berichten op sociale media

Wat een promotietekstje met bijbehorende foto voor een gezondheidsbehandeling op Instagram allemaal niet kan teweegbrengen. Onder een foto van Samir Nasri met een verpleegster kwamen plots wel heel indiscrete boodschappen.

Zo zou de niet onknappe verpleegster naast een infuus aan te brengen ook seks gehad hebben met de voetballer. Dat kwam alvast op de Twitter van Samir Nasri. Er kwam een echte overvloed aan berichten op, de ene al wat vreemder dan de andere.

Het mag duidelijk zijn dat dit het werk is van Nasri's ex, Anara Atanes, haar naam komt meermaals voor in de berichten en het lijkt dus een goedkope wraak. Nasri gaf zelf al aan dat zijn account gehackt werd.

My account got hacked sorry about what happen earlier — Samir Nasri Official (@SamNasri19) December 28, 2016

Samir Nasri vs Drip Doctors(away) 12/28/2016. pic.twitter.com/76T7P3KcUy — S (@TezzaH14) December 28, 2016