Debat van de Week: Welke ploegen halen play-off 1?

Nu de winterstop aangebroken is, is het tijd om eens de balans op te maken wat de kansen op play-off 1 betreft. Mathematisch is het zelfs nog mogelijk voor hekkensluiter Moeskroen. Maar wie haalt het volgens jullie?

Een ideaal thema voor ons debat van de week. Drie ploegen van de G5 staan immers momenteel buiten de top-zes. Als dat zo blijft, zou het een unicum zijn sinds de play-offs ingevoerd werden. Gent kreeg een tik en Genk verliest Ndidi.

Het is bij Racing Genk ook afwachten hoe de nieuwe coach uit de startblokken zal schieten. Albert Stuivenberg blijft een nobele onbekende. Standard kende dan weer moeite om in overtal het verschil te maken. En hoelang houden KV Mechelen, Oostende en Charleroi het vol?

Kies uw zes play-off 1-ploegen

We vragen graag de mening van onze lezers. Wie denken jullie dat er aan het einde van de reguliere speeltijd bij zal zijn? Kies in de poll hieronder jouw zes ploegen. Als hulp geven we hieronder nog het klassement mee.