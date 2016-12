Nieuwbakken aanvoerder Alexander Scholz imponeerde op deze wijze zijn Standard-ploegmaats: "Hij maakt véél sneller vorderingen dan een ander"

Foto: © photonews

Aleksandar Jankovic bombardeerde dinsdag op Stayen Alexander Scholz (24) tot nieuwe kapitein van Standard ten koste van Adrien Trebel. En de kersverse aanvoerder nam die rol ter harte.

Zo sprak de Deense verdediger de groep voor de wedstrijd in het Frans toe. De woorden van de nieuwe kapitein misten hun effect want Standard kwam tegen STVV niet verder dan een 2-2-gelijkspel, maar het gebaar was zeker opmerkelijk te noemen.

Dat vond ook zijn ploegmaat Benito Raman, die goed opschiet met Scholz. "Hij deed het echt wel goed. Zijn Frans is in ieder geval beter dan dat van mij", opent de winger met een kwinkslag.

Je merkt aan alles dat hij een natuurlijke leider is - Benito Raman

"Om de twee dagen probeert hij les te volgen. En dan merk je dat hij met zijn taalvaardigheid veel sneller vorderingen maakt dan een ander. Hij is ervoor in de wieg gelegd."

Voor Raman is Scholz alvast een ideale kapitein. "Dat was Trebel ook, al merk je aan alles dat Scholz een natuurlijke leider is. Je kan altijd met hem lachen en dollen, maar wanneer het nodig is, is hij héél serieus."