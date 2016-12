Bondscoach verduidelijkt dé verrassing van het jaar: "Henry was de ideale kandidaat"

Foto: © photonews

Naast de aanstelling van Roberto Martinez als bondscoach kwam er nog een grote verrassing bij de Rode Duivels. Niemand minder dan Thierry Henry kwam de nationale ploeg versterken.

"Mijn grootste focus was om ervoor te zorgen dat hij zijn werk kon doen", aldus Martinez over de publieke aandacht voor Henry. "Of ik jaloers was dat hij meer aandacht kreeg? Neen, ik heb geen groot ego", aldus Martinez bij VTM.

"Ik wil me omringen met de beste mensen. Het is door het verleden van Henry dat ik vond dat hij de juiste man was voor de job. Je kan niet verwachten dat hij geen aandacht krijgt met zijn palmares als één van de beste spelers in Europa."

Henry heeft een heel specifieke rol -Roberto Martinez

Martinez was vanaf het eerste gesprek overtuigd. "Er was een heel specifieke rol vacant en ik sprak met twee mensen. Daar was ik niet helemaal van overtuigd. Bij Thierry Henry had ik dat gevoel wel. Hij was de juiste man voor de job. Hij won het WK en het EK met Frankrijk op een moment dat ze geen topfavoriet waren, maar wel individueel sterke spelers hadden."

Door die gelijkenis tussen het Frankrijk van toen en het België van nu is Henry de geknipte man. "Hij kan met zo'n speler omgaan die in dezelfde situatie zal terechtkomen. Daarbovenop is hij heel gestructureerd en heeft hij ook een input in de trainingen. Ik ben heel blij met wat Thierry al bijgedragen heeft."