Dames Mechelen kunnen sportploeg van het jaar worden

Foto: © KV Mechelen Dames

Deze week waren ze nog actief op de Soccer Trophy, maar de dames van KV Mechelen hebben er een wonderlijk 2016 opzitten. En daarmee kunnen ze nu in de prijzen vallen.

De dames van Mechelen waren in 2016 het enige team dat een titel wist te pakken, waardoor het team nu in tweede nationale uitkomt. Ook daarin doen ze het na een mindere start echt wel goed.

En dus kunnen ze in de bloemetjes gezet worden. Plaatselijke radiozender Reflex heeft het team namelijk opgenomen in zijn lijst van genomineerden in de categorie sport.

Vier tegenstanders hebben de dames van Malinwa. Kunnen ze die allen verslaan? U kan zelf ook meestemmen via deze link en zo de Mechelen Ladies een duwtje in de rug geven ...