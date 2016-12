Vitas en Coosemans naar Italië, Derijck naar Dubai ... en waar trekt De fauw heen?

Foto: © photonews

Eindelijk rust voor de spelers in de Jupiler Pro League. Begin januari vertrekken de meeste clubs al op winterstage, maar tussendoor is er even tijd om de batterijen op te laden.

We polsten na de wedstrijd tussen Zulte Waregem en KV Mechelen bij enkele spelers wat hun plannen waren om deze week te doen qua vakantie. En meteen werd duidelijk dat Italië een populaire bestemming is bij de spelers van Malinwa.

Zowel Colin Coosemans - "Met de auto naar Turijn" - als Uros Vitas kiezen ervoor om dezer dagen daar te vertoeven. Daar zitten de vriendinnen en de familie voor iets tussen.

Bij Essevee zit het anders: Timothy Derijck trok voor enkele dagen naar Dubai, waar hij ook in het verleden al vaak een reisje boekte. Nieuw is wel dat het nu voor de eerste keer met een kindje mee op het vliegtuig is.

Davy De fauw - nog veel recenter papa geworden - moet niet dromen van een verre reis, daarvoor is het kleintje nog te klein. "Maar een dagje uitwaaien in Maastricht, dat moet ook eens kunnen."