Ex-bondscoach Rode Duivels laat zich uit over zijn toekomst: "In dat geval zeg ik 'ja'"

Foto: © photonews

Roberto Martinez zwaait heden ten dage de plak bij de Rode Duivels. Maar de huidige bondscoach kende uiteraard heel wat opvolgers.

De jongste in de rij was Marc Wilmots, maar eerder passeerde ook Dick Advocaat. Die is momenteel bij het Turkse Fenerbahçe aan de slag en liet zich bij Sporx uit over zijn toekomst. De 69-coach heeft er namelijk een aflopend contract.

"Ik wilde lange tijd niet meer bij een club aan de slag, maar ondertussen ben ik van mening veranderd. Als de club met mij door wil, zeg ik zeker 'ja'. Ik ben gelukkig hier. Advocaat kan bij Fenerbahçe een contractverlenging van twee seizoenen ondertekenen. Momenteel staat hij met zijn manschappen vierde in de Süper Lig.