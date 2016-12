Directie én speler bevestigen: Nederlandse vleugelaanvaller op verlanglijst Belgische topclub

De transfermarkt in België is al stevig aan de gang en dat hebben ze ook in Nederland door. Een Nederlandse vleugelaanvaller lijkt op weg naar ons land.

Bryan Linssen is bij Groningen niet de eerste keuze en er wordt aan zijn mouw getrokken door een Belgische topclub. "Een Belgische topclub heeft interesse, maar dat speelt al een paar weken. Voorlopig ga ik er gewoon vanuit dat ik begin januari in Groningen op het veld sta", aldus Linssen zelf aan RTV Noord.

Linssen is een vleugelaanvaller van 26, die dit seizoen nog maar één keer scoorde. "Wij hebben een grote selectie met veel aanvallers. Bryan is daar één van. Hij is niet de eerste op het lijstje die mag vertrekken, maar we willen wel graag naar een kleinere selectie toe", aldus directeur Hans Nijland.

Intussen hebben ze in Nederland wel niets meer van de niet nader genoemde club gehoord. "De Belgische club heeft zich voor de kerstdagen bij ons gemeld. Sindsdien hebben wij niets meer gehoord."