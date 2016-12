Club Brugge héél dicht bij transfer: 'winger legt medische testen af'

Het verhaal van Felipe Gedoz bij Club Brugge begon mooi, maar toch werd zijn overgang geen succes. Veelvuldige blessures zetten een rem op zijn aanpassing en progressie. Hij is op de terugweg naar Brazilië.

Bij Atlético Paranaense legt Gedoz immers momenteel de medische testen af. De vleugelspeler, die al voor de jeugdelftallen van Brazilië uitkwam zal normaal gezien dus niet terugkeren na zijn vakantie in Brazilië

Felipe Gedoz está muy cerca de firmar con Atletico Paranaense. El jugador ya está en Curitiba haciéndose los exámenes médicos. — Martin Charquero (@MartinCharquero) December 29, 2016

In zijn eerste seizoen was hij samen met Izquierdo de revelatie. Hij scoorde toen negen doelpunten. Sindsdien is er een groot verschil, Izquierdo zette zich door, Gedoz zag zijn kansen verwateren. Toen hij deze zomer met overgewicht terugkwam, was het helemaal voorbij.