FT Antwerpen houdt Beerschot-Wilrijk mijlenver achter zich

Foto: AVL

In Park Spoor Noord in Antwerpen ging maandag 26 december de Soccer Trophy van dit seizoen van start. Elke dag opnieuw staat er wel een toptoernooi op het programma.

Vanaf donderdag komt de jeugd over vijf verschillende dagen in actie. Kom dus zeker een kijkje nemen! Meer informatie over het evenement vindt u op de websites www.soccertrophy.be, www.sportstrophy.be en www.volleytrophy.be

Beginnen deden we met de U13, waarbij liefst 32 teams aan de arbeid kwamen. Toch wel een erg opmerkelijk aantal. Met ook een vrouwelijke afvaardiging: de Futuro Girls haalden zelfs de 15e plaats.

Futsal Topsport Antwerpen won uiteindelijk de finale van Proost Lier, een knappe prestatie van de Antwerpenaars. Beerschot-Wilrijk eindigde amper 17e.