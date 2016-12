Ivan De Witte kent het geheim van geldschieters Antwerp: "Uit goede bron vernomen"

Foto: © photonews

Antwerp heeft tot op heden nog steeds geen publieke inzage gegeven wat betreft de geldschieters die de club momenteel de hand boven het hoofd houden. "De bedrijfsrevisor is op de hoogte en dat is wat telt", aldus Patrick Decuyper daarover in het verleden al. Ivan De Witte weet echter meer ...

"Antwerpen heeft in ieder geval de regio en de mogelijkheden om een grote club te onderbouwen en te herbergen. Dat zou ook goed zijn voor het Belgische voetbal", aldus De Witte in gesprek met Wigwam.

“Het is voorlopig zeer onduidelijk wie daar de geldschieters zijn. Ze willen het ook niet kenbaar maken. Dat is een beetje strange. Men spreekt over Ghelamco. Ik kan het mij niet zo goed voorstellen."

"But who knows? Ik heb uit goede bron vernomen dat het Chinese geldschieters zouden zijn", aldus de sterke man van AA Gent nog. De Chinese markt neemt in ieder geval een steeds grotere positie in het voetbal in. Decuyper zelf sprak in het verleden wel van Vlaamse geldschieters.