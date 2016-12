Gentse recordaankoop was een 'koopje'

Met Lovre Kalinic haalde Gent eindelijk de ervaren vervanger voor Matz Sels. Dat hoopt de club alvast, want drie miljoen euro voor een doelman is niet niks. Toch had het veel meer kunnen zijn.

De vraagprijs van Hajduk Split voor de imposante doelman lag immers een pak hoger. Normaal gezien had hij minstens vijf miljoen euro moeten opbrengen. Vorig seizoen zat hij immers bijna bij Aston Villa, om er de degradatie te voorkomen. De keeper kreeg echter geen werkvergunning.

Waarom hij dan toch voor drie miljoen mocht vertrekken? Hajduk Split zou financieel in vieze papieren zitten en het geld voor Kalinic zou dat al voor een deel kunnen oplossen. De doelman reageerde overigens zelf al kort op zijn transfer.

Ervan overtuigd dat we geweldige dingen kunnen bereiken -Lovre Kalinic

"Als een ploeg zoveel geld voor je neertelt, wil dat zeggen dat men gelooft in je kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat we geweldige dingen kunnen bereiken", aldus Kalinic op de officiële website van Hajduk Split.