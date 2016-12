OFFICIEEL: KV Oostende slaat toe en heeft eerste winteraankoop te strikken

KV Oostende heeft in navolging van enkele andere eersteklassers zijn eerste wintertransfer beet. KVO haalt een noodzakelijke nieuwkomer naar de kust.

De komst die al enkele weken in de lucht hing, is nu ook een feit. William Dutoit is voortaan een Kustboy. De goalie verliet STVV gratis en tekende bij Oostende een contract van 3,5 jaar.

Door de knieblessure van Silvio Proto en de Afrika Cup-deelname van Didier Ovono, moest de club van Marc Coucke op zoek naar een nieuwe doelman. Die vonden ze al vrij snel met Dutoit. Op 7 januari neemt hij met Oostende het vliegtuig richting Spanje voor de winterstage.