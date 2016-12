OFFICIEEL: Westerlo realiseert transfer die men in de Kempen enkele maanden geleden niet zag aankomen

Foto: © photonews

Westerlo ging met een goed gevoel de winterstop in door ploeg in verval KV Kortrijk met 4-1-cijfers over de knie te leggen. Toch wacht voor de Kemphanen nog een zware degradatiestrijd.

Die zal niet met Michalis Manias gevoerd worden. In onderling overleg beslisten beide partijen om het lopende contract stop te zetten. De Griekse centrumspits keert terug naar zijn thuisland om er op zoek te gaan naar een nieuwe club.

Manias kon in 't Kuipje nooit beantwoorden aan de verwachtingen. In vijftien competitieduels scoorde de aanvaller slechts twee keer. Westerlo gaat nu wellicht op zoek naar een extra doelpuntenmaker, want Benji De Ceulaer ligt nog even in de lappenmand met een schouderletsel.