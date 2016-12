Oranje Leeuwinnen op zoek naar nieuwe coach ... ook Louis van Gaal wordt geopperd!

Ook Nederland probeert zich in alle rust voor te bereiden op het EK in eigen land. En dus is de vraag wie de bondscoach zal gaan worden in juli en augustus als er in eigen land geknald moet worden.

Arjan Van Der Laan was nog niet eens zo'n lange tijd coach van de Oranje Leeuwinnen, maar eind 2016 kreeg hij alvast de bons van de Nederlandse voetbalbond.

Zijn assistente neemt voorlopig de honneurs waar, tegen het EK 2017 wordt bekeken of en vooral wie de nieuwe coach zal moeten worden. Voor de winterstage in La Manga moet er een beslissing zijn genomen.

Als het van De Volkskrant afhangt, dan is de opvolger alvast bekend: "Als de KNVB het meent met het vrouwenvoetbal, dan moeten ze Louis van Gaal aanstellen", klinkt het.