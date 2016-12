Lommel United wilde graag deze jonkie wegkapen bij Racing Genk, maar kreeg een duidelijke 'njet'

Lommel United wist deze zomer Senne Verbiest op huurbasis los te weken bij Racing Genk. Maar deze winter zullen de Limburgers hun transferplannen anders moeten aanpakken.

De rode lantaarn uit de Proximus League mikte op de komst van Dries Wouters, maar het antwoord in de Luminus Arena was 'neen'. De 29-jarige verdediger mag niet verhuurd worden. "Het vervelende is dat de eersteklassers nog tot dinsdag gevoetbald hebben", vertelt Lommel-coach Tom Van Imschoot in Het Belang van Limburg. "Zij bekijken nu pas welke spelers mogen vertrekken."

De andere kalenderindeling helpt de zaken bovendien niet vooruit. "Ze zijn niet echt gehaast, want zij hervatten de competitie pas in het tweede deel van januari. Wij moeten er volgende week al staan. Het zou fijn zijn als we met eventuele nieuwkomers al iets kunnen opbouwen voor de wedstrijd in Lier. Ik hoop dat er deze week nog een doorbraak komt", aldus Van Imschoot.