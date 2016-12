Martinez komt terug op rel rond Nainggolan: "Geen balkon om te roken, maar beoordeel hem op prestaties"

Foto: © photonews

Bondscoach Roberto Martinez kwam vandaag terug op de rel rond Radja Nainggolan. De bondscoach van de Rode Duivels spreekt alvast verzoenende taal en ging Nainggolan nog bekijken.

De rel begon vrij onschuldig. Nainggolan wou niet naar België komen omdat hij geblesseerd was, maar speelde wel een wedstrijd met Roma. Dat schoot bij Martinez in het verkeerde keelgat. Hij gebruikte de fitheid van Nainggolan als drogreden om hem de volgende keer niet op te roepen.

Het bleek echter een wedstrijd op training te zijn, en Nainggolan reageerde door aan te geven dat er wel degelijk een probleem was tussen hem en Martinez. Die spreekt nu sussende taal. "Ik ben hem gaan bekijken in Roma-AC Milan, waar hij de winnende goal scoorde", aldus Martinez aan VTM.

Hij moet de regels van het team volgen, dat is belangrijk -Roberto Martinez

"Dat is hetgeen ik wil zien, ik wil onder de indruk zijn." Hij is nog steeds geen fan van de levenswandel van Nainggolan. "Dat is een zeer groot onderdeel van het leven als profvoetballer. Maar bij een ervaren speler, zoals Radja, ga ik beoordelen op basis van de prestaties op het veld."

Een voorkeursbehandeling, dat krijgt de middenvelder van AS Roma niet langer. "Een kamer met een balkon? Neen, wanneer je in een team zit moet je de regels volgen, dat is belangrijk."