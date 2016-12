Bondscoach heeft lessen getrokken na Spanje: "Talent alleen is niet genoeg"

Foto: © photonews

Bondscoach Roberto Martinez begon zijn bewind bij de Rode Duivels met een valse noot. Tegen Spanje werden de Rode Duivels van de mat gespeeld in het Koning Boudewijnstadion.

0-2 werd het en er was meteen boegeroep te horen. "Ik zou het geen wake-upcall noemen. Ze wisten al dat ze verantwoordelijk zijn voor de nationale ploeg. Het was niet zo dat ze zich niets aantrokken van die rol en toen plots wakker werden", aldus Martinez aan VTM.

Gelukkig was het een leerrijke ervaring. "We hadden gewoonweg een tegenstander die ons enkele lessen geleerd heeft. We moesten echt een team worden. Als je een sterk systeem en een sterke mentaliteit hebt, is het moeilijk voor de tegenstander."

Je kan niet zomaar een match beginnen en hopen dat individuen het verschil zullen maken -Roberto Martinez

"De wedstrijd tegen Spanje heeft bewezen dat we met individueel talent nooit op het niveau zullen komen waar we moeten geraken. Spanje, Duitsland en Italië, daarvan verwacht men dat ze tornooien winnen."

"Het werd duidelijk dat er zaken moesten veranderen. Dat we niet meer de wedstrijd konden aanvatten met de hoop dat één of twee spelers het verschil wel zouden maken." Daarna gooide hij zijn systeem om.

Daarna wonnen de Rode Duivels bijna alles. "De prestatie tegen Cyprus toonde hoeveel de spelers om de nationale ploeg geven. Als coach voelde ik dat ze gefocust waren en dat ik tactisch zaken kon veranderen. Dat was een goeie start voor ons."