Sprokkels 29/12: Arsenal showt vliegtuig, Chamakh verbreekt contract

Foto: © Photonews

Clubvoetbal, Europese bekers, de Croky Cup en de Rode Duivels. De verschillende competities volgden elkaar dit najaar in sneltempo op. Met dagelijks tal van nieuwtjes die we voor jullie bundelen in onze sprokkels.

A new @emirates plane for the new year. We definitely like the look of it... #HelloArsenalA380 pic.twitter.com/bf0ffmmD6y