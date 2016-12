Premier League-elftal van 2016 telt één Belg

Foto: © photonews

Met alle Belgen in de Premier League, die bovendien hoge ogen gooien, kan je er donder op zeggen dat ze overal opduiken wanneer er een elftal van het jaar opgesteld wordt. In 2016 was dat er maar één.

Het elftal betreft dat van statistiekengigant Squawka, dat zich dus op de naakte cijfers beriep om de keuzes te maken. Geen Courtois en Hazard wegens hun mindere eerste helft van 2016, ook geen De Bruyne vanwege zijn blessureleed in het voorjaar.

Romelu Lukaku moest in de spits jongens als Sergio Agüero en Harry Kane laten voorgaan, ook geen schande. In de defensie waren er wel grote kanshebbers. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen deden het in 2016 immers uitstekend.

De keuze viel op Alderweireld. Hij schopte het ook al tot de shortlist voor het UEFA team van het jaar. Sinds hij bij Tottenham kwam werd hij in een mum van tijd een publiekslieveling op White Hart Lane.

De elf van 2016 volgens Squawka: Hugo Lloris, Hector Bellerin, Toby Alderweireld, Virgil van Dijk, Danny Rose, Riyad Mahrez, Ngolo Kanté, Adam Lallana, Dimitri Payet, Harry Kane en Sergio Agüero.