Transfergeruchten 29/12: China trekt aan Barça-ster

Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis te halen. In Europa worden de verlanglijstjes van onder het stof gehaald en wij zetten de belangrijkste geruchten op een rijtje.

Twee Chinese clubs zouden de geldbeugel willen openen voor de Turkse ster van FC Barcelona, Arda Turan . Bij één van de clubs, Guangzhou Evergrande, zou hij achttien miljoen per jaar kunnen opstrijken.

Christian Kabasele (Watford) lijkt onhaalbaar voor Anderlecht.

Keisuke Honda (AC Milan) kan naar de Seattle Sounders in de MLS.

Michalis Manias verlaat na enkele maanden alweer Westerlo. Het contract werd in overleg ontbonden.