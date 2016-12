VIDEO: 'Schandalige' actie Vertonghen lokt protest uit in Engeland: "De Belgische Pepe"

Foto: © photonews

In Engeland lijkt men na de wedstrijd tussen Southampton en Tottenham in de ban van een actie van Jan Vertonghen. De Rode Duivel haalde in een duel uit naar Jay Rodriguez.

In een duel met de aanvaller van Southampton lijkt Vertonghen die met opzet in het gezicht te krabben. Bekijk hieronder de beelden. Op sociale media én in de Engelse kranten vindt men dat Vertonghen geschorst moet worden.

Op Twitter kwamen er heftige reacties. Zo werd Vertonghen onder meer de Belgische Pepe genoemd en zou hij 'niets waard zijn zonder Toby Alderweireld.' Alderweireld was gisteren ziek en kon niet in actie komen.

Jan Vertonghen is the Belgian Pepe. Gives it out, in the refs ear all the time etc., but go near him and he goes off like a car alarm!