Martinez is duidelijk over de toekomst van Kompany

Zien we Vincent Kompany ooit nog volledig fit terug op een voetbalveld op zijn allerbeste niveau? Het is een vraag die steeds concreter werd nadat hij vlak voor de interland tegen Nederland moest afhaken. Bondscoach Martinez heeft er alvast vertrouwen in.

"Ik denk dat hij kan terugkeren", aldus Martinez gedecideerd aan VTM. "En wel om twee redenen. Ten eerste zijn positie op het veld. Er zijn wel wat posities waar het moeilijker is om na twee jaar vol onderbrekingen opnieuw goed te spelen."

Leiderschap en winnaarsmentaliteit

Centrale verdediger zit daar niet bij, volgens Martinez. "Daar gaat het allemaal om positiespel, korte inspanningen en met kracht en intensiteit de acties ingaan. Dat is iets wat Vincent perfect kan."

Daarnaast is er nog zijn ervaring. "Wanneer je iemand als Vincent bij de groep brengt, is dat omwille van zijn ervaring. Je wil zijn winnaarsmentaliteit. Het is iemand die altijd moeten vechten heeft om een winnaar te worden. Het is realistisch dat we Vincent gaan terugzien op zijn beste niveau."