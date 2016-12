Debat van de Week: Deze 6 teams halen volgens jullie PO1, 5 zekerheden en twijfel rond nummer 6

Nu de winterstop aangebroken is, is het tijd om eens de balans op te maken wat de kansen op play-off 1 betreft. Mathematisch is het zelfs nog mogelijk voor hekkensluiter Moeskroen. Maar wie haalt het volgens jullie?

Dat was de insteek van ons wekelijks debat op woensdag. Anderlecht, Club Brugge en Zulte Waregem, de drie ploegen die een kloofje konden slaan, zijn zekerheden voor play-off 1.

Daar plaatsen jullie met 81 procent stemmers ook KV Oostende bij. Opvallend is verder dat jullie niet aan AA Gent, dat met een 0 op 9 de winterstop inging en zevende staat, twijfelen. Ruim 83 procent van de lezers stemde eveneens op de Buffalo's.

En dus blijft er één plaats over, waar de meningen over verdeeld zijn. KV Mechelen is volgens jullie de grootste kanshebber op het laatste PO1-ticket, meer dan Charleroi. Opmerkelijk is ook dat er een groter geloof in Racing Genk dan Standard is.