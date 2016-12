Sint-Truiden wuift William Dutoit uit: "STVV was een fantastisch hoofdstuk in mijn leven én carrière"

Foto: © photonews

De overgang die al even in de lucht hing, was donderdag een feit. William Dutoit verhuist voor 3,5 jaar naar KV Oostende, maar gaf bij zijn vertrek op Stayen wel nog een afscheidsinterview.

Dutoit kende bij STVV immers mooie momenten. "Ik speelde hier mijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau en kon me hier verder ontwikkelen. Én ik had een goed contact met de fans. Dat zal me raken telkens wanneer ik aan hen terugdenk."

Ook op familiaal vlak zit Sint-Truiden voor eeuwig in zijn hart. "Ik woonde in Sint-Truiden en mijn zoontje is hier geboren. Het is een fantastisch hoofdstuk in mijn leven en mijn carrière. Ik waardeer de club ten zeerste."

