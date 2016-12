Lombaerts niet meer nodig bij Gent? "Hij was niet voor niets kapitein"

Nicolas Lombaerts is nog steeds 'hot' wat transfergeruchten betreft. Vooral Anderlecht en AA Gent werden al nadrukkelijk genoemd, maar bij die laatste hebben ze al een alternatief in huis.

William Troost-Ekong staat immers al een tijdje op de loonlijst in Gent, maar werd meteen verhuurd aan het Noorse Haugesund. Daar ontpopte hij zich tot een echte leidersfiguur. Iets wat Hein Vanhaezebrouck zo dringend nodig heeft.

Hij was een voortrekker, op en naast het veld -Jostein Grindhaug

"William keert terug als een complete speler", aldus Jostein Grinhaug in Het Laatste Nieuws. Grindhaug had de Nigeriaanse international onder zijn hoede bij Haugesund. "Ondanks zijn jonge leeftijd is hij heel matuur."

"Hij was niet voor niets kapitein. Hij was een voortrekker. Zowel op het veld door week na week betrouwbaar te zijn, als ernaast door zich te gedragen als een echte prof." Met Haugesund haalde Troost-Ekong Europees voetbal, dat is niet de gewoonte bij de kleine club. Gent krijgt er dus een stevige verdediger bij.