Tielemans ontwapenend eerlijk op de comments van de Anderlecht-fans: "Laat je maar gaan met onze 'poepjes' en aan mijn baby face kan ik niets veranderen"

Het jaar 2016 was voor RSC Anderlecht een mijlpaal op Facebook. De Brusselaars rondden immers de kaap van 1 miljoen volgers. Om de winterstop in te gaan, gingen Leander Dendoncker en Youri Tielemans nog even in op de comments van hun fans.

Dat leverde grappige taferelen op. Zo liet een zekere Maaike weten dat ze als vrouw ook naar de schone Anderlecht-poepjes kijkt. "Als jij dat vindt, laat je dan maar gaan. Des te beter voor jou", kon Tielemans er wel om lachen.

Anderlecht-fan Michaël oordeelde dan weer dat een kostuum Tielemans wel past, maar dat de babyface niet past. "Ja Michaël, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan niet veel veranderen aan mijn baby face. Ik ben zo." Compagnon in de zetel Leander Dendoncker kon zijn lach moeilijk onderdrukken.