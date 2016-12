Tal van speculaties over Thibaut Courtois, Chelsea-coach Antonio Conté spreekt nu héél klare taal over de toekomstplannen met de Rode Duivel

Foto: © photonews

Thibaut Courtois werd de jongste weken opnieuw vaker aan Real Madrid gelinkt. De Koninklijke gaat in de zomer immers een poging ondernemen om de Rode Duivel weg te kapen bij The Blues.

Maar dat plannetje gaat niet door als het van Chelsea-coach Antonio Conte afhangt. "Thibaut Courtois is een van de beste, zo niet dé beste doelman van de wereld", liet de oefenmeester vrijdag op zijn persbabbel optekenen.

"Hij is een complete doelman en net daarom een voorbeeld voor velen. Ik vind hem geweldig en hij blijft dus ook bij ons", drukte Conte de transferspeculaties de kop in.

