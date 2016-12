Rode Duivel voor immens dilemma: 'Chinezen bieden hem 18 miljoen euro per jaar, club gaat akkoord'

Foto: © Photonews

De Chinezen hebben met Tevez al een topper beet, terwijl ze ook hoog wilden inzetten op Cristiano Ronaldo. Maar ook aan de mouw van een Rode Duivel wordt intens getrokken.

Ene Axel Witsel staat namelijk hoog op het verlanglijstje van Shangai SIPG. De Chinezen willen liefst 20 miljoen euro bieden aan Zenit Sint-Petersburg om hem deze winter nog op te kopen.

Voor de Russen is dat uiteraard goed. Van Juventus gaan ze nooit nog zoveel geld krijgen, dus zij hopen dat Witsel de lucratieve transfer nog gaat maken deze winter.

Bij Juventus hebben ze ondertussen al Rincon overgenomen, om toch zeker een middenvelder te hebben. Ook met oog op de Afrika Cup was er deze winter sowieso al versterking nodig bij de Italianen.

Axel Witsel staat nu echter voor de keuze. Juventus - een Europese topclub - of China. In het Oosten kan hij niet minder dan 18 miljoen euro per jaar verdienen, waanzinnig veel.