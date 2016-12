OFFICIEEL: ex-speler van Anderlecht, Lierse en Beerschot is na verrassende beslissing niet langer coach

Niet alleen in de Jupiler Pro League en de Proximus League volgden al heel wat wissels van de trainerswacht, ook op het lagere niveau doen niet alle coaches het seizoen uit. Thes Sport Tessenderlo

Zo is Philip Haagdoren, die we kennen als ex-speler van onder meer Anderlecht, Lierse, Germinal Beerschot en Lommel, niet langer T1 van Bocholt VV. Dat liet de club in een officiële mededeling weten.

"Verrassend nieuws toch wel: in onderling overleg is de samenwerking tussen Bocholt VV en T1 Philip Haagdoren stopgezet. Onze club houdt eraan Philip te bedanken voor het harde werk en wenst hem veel succes in de toekomst", klinkt het.

De Limburgde club staat momenteel vierde in de 2e Amateurliga B, op acht punten van leider Thes Sport Tessenderlo.