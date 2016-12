Club grote slokop in ons Team van het Seizoen deel 2!

Foto: © photonews

Iets meer dan twee derde van de reguliere competitie zit erop, vanaf nu gaat het dus om de knikkers. Maar eerst blikken we eens terug op de uitblinkers van de voorbije elf speeldagen!

Doel

Tussen de palen is Colin Coosemans eindelijk terug na een hele poos door de woestijn, zoals dat heet. Een blessure van zijn concurrent bracht hem in doel bij KV Mechelen en met zes clean sheets in negen wedstrijden verdient hij zijn plek in ons Dream Team.

Verdediging

Hij kreeg uiteraard hulp van zijn verdediging en daarin schitterde Aleksandar Bjelica ondanks zijn hoge kaartenlast het hardst. Timothy Derijck bleef ook in de mindere vorm van Zulte Waregem een lichtpunt in de defensie.

Ricardo van Rhijn ontbolsterde helemaal bij Club Brugge en bij Sporting Lokeren was Mijat Maric samen met Runar Kristinsson de man die het tij deed keren.

Middenveld

Op het middenveld hebben we enkele vaste waarden in ons Team van de Week. De eerste is Soualihou Meïté, die de goeie prestaties aan elkaar blijft rijgen. Ruud Vormer zit ook in bloedvorm bij Club Brugge.

Verder kwam Franck Berrier, afgezien van enkele recente mindere prestaties van de hele ploeg, terug op zijn topniveau bij KV Oostende.

Aanval

Helemaal voorin konden we van het dodelijke duo Belfodil/Sa maar eentje meenemen. Soms is de wereld niet eerlijk. We kozen voor Ishak Belfodil omdat die naast scoren ook veel acties opzet.

Diep in de punt hebben we een duo aartsrivalen. Lukasz Teodorczyk kon niet ontbreken, de Anderlechtse killer is dé seizoensrevelatie in onze Jupiler Pro League. Naast hem stuwt Jelle Vossen Club Brugge naar een hoger niveau.