'Besnik Hasi werd aan Genk en Antwerp gelinkt, maar nu zit er een opvallende wending in zijn carrière aan te komen'

Besnik Hasi werd na zijn ontslag bij Legia Warschau al enkele keren aan een terugkeer naar België gelinkt. Maar nu is er een opvallende wending in zijn carrière in de maak.

Zo ziet het ernaar uit dat de ex-coach van Anderlecht terugkeer naar zijn thuisland Albanië. Het Albanese Fax laat namelijk weten dat hij in beeld is om het roer van Skënderbeu over te nemen.

Ongenaakbaar

De topclub uit Albanië wist vijf landstitels op een rij te behalen, maar hinkt deze jaargang achterop. Skënderbeu staat na achttien competitieduels pas derde, op vier punten van leider Kukësi.

Om de suprematie te behouden met een nieuwe landstitel, denk de club nu aan Hasi. Die was in Anderlecht-periode al meermaals in beeld om bondscoach van Albanië te worden.