Grote verschillen tussen verschillende marktwaardeberekeningen, maar deze Rode Duivel overal op 1

Afhankelijk van bron tot bron kan je al eens wat grote verschillen tegenkomen wat betreft de marktwaardes van onze Rode Duivels. Als we enkel nog maar kijken naar de twee grootste informatiebronnen is het verschil gigantisch.

Transfermarkt.be is doorgaans de betrouwbare bron waarop de media zich baseren bij het bepalen van de transferwaarde van een speler, terwijl velen ook gebruik maken van CIES - een onafhankelijk Europees onderzoekscentrum.

Beide bronnen zorgen echter voor flink andere bedragen. Zo is Thibaut Courtois volgens CIES de doelman met de grootste waarde ter wereld, terwijl bij Transfermarkt Manuel Neuer liefst 10 miljoen euro 'duurder' is.

Wat wél een certitude is: Eden Hazard is op dit moment de duurste Belgische vogel. Ook al werd er voor Kevin De Bruyne in het verleden een grotere transfersom betaald.