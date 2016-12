Lukaku en Mirallas minder succesvol dan afgelopen maandag, Mbokani nog steeds in slechte papieren

Foto: © photonews

De fans van het Engelse voetbal likkebaarden in de eindejaarsperiode. Want nagenoeg elke dag is er een match uit de Premier League te zien.

Vrijdagavond ging Everton, met Lukaku en Mirallas in de ploeg, op bezoek bij Hull City. Het uitje bij The Tigers verliep niet naar wens voor de twee Rode Duivels. Al na zes minuten keken The Toffees tegen een achterstand aan. Getekend: Dawson.

Op slag van rust reageerden de bezoekers, zij het met de nodige meeval. Op een hoekschop ging Marshall in duel met zijn aanvaller Mbokani. De goalie duwde het leer vervolgens knullig in eigen doel.

Ook twee goals na rust

Lukaku en Mirallas, maandag nog aan het kanon tegen Leicester, konden deze keer niet voor het verschil zorgen. Hull-middenvelder Snoddgrass deed dat wel met een geniale vrijschop. (zie video) Toch kon de thuisploeg niet zegevieren, want Baines buffelde in het slot de 2-2 in doel. Een puntendeling die vooral Mbokani en zijn manschappen slecht uitkomt. Hull klimt met het puntje naar een voorlopige voorlaatste stek.