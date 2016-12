Op dit uur mag het wel wat meer zijn: Siebe Schrijvers niet enkel op het veld een garantie op pareltjes

Het jaar 2017 komt eraan, maar in 2016 genoten wij toch meermaals van de fluwelen traptechniek van ene Siebe Schrijvers. Die was bij Waasland-Beveren erg belangrijk in het najaar. Ook naast het veld heeft hij overigens het allemaal goed voor elkaar.

Al een tijdje is Schrijvers namelijk samen met de bevallige Isaura Clerix, die via de sociale media iedereen ook gelukkige feesten wenste samen met haar vriend. En dan zijn wij er als de kippen bij ...

