Kortrijkzaan kan belangrijke rol spelen in strijd om titel 1B, maar Kerels komen dan zélf in de problemen

Ondergewaardeerd, dat is hij zeker en vast. Gertjan De Mets had het dit seizoen na een zware blessure moeilijk om bij KV Kortrijk helemaal opnieuw aan de oppervlakte te komen. Maar er is een concrete oplossing, al komen de Kerels dan misschien wel in de problemen.

Gertjan De Mets is einde contract in juni 2017 en heeft zoals geweten geen zin om dat contract te verlengen. KV Mechelen informeerde al naar de speler, nu is er ook concrete interesse vanuit 1B.

Lierse is volgens HLN namelijk geïnteresseerd. Op het Lisp zo de middenvelder de titelstrijd op het tweede niveau in ons land wel eens in een beslissende plooi kunnen leggen.

Maar ook Birger Verstraete lijkt snel te zullen verkassen bij de Kerels, waardoor er in Kortrijk een probleem kan ontstaan. Zeker als ook Stijn De Smet nog naar een oplossing zoekt. Van Loo, De Smul en Pupe verzamelden dit seizoen nog nauwelijks speelminuten, maar lijken dan alleen op de bank te moeten zitten om aan zes (voetbal)Belgen te komen.