Interesse neemt énorme proporties aan: na Anderlecht en Club Brugge lonken nu ook Premier League-clubs naar speler van... Waasland-Beveren

Waasland-Beveren kende sportief nog niet zijn beste seizoen, maar toch lopen er op de Freethiel enkele talenten rond. En dat hebben zelfs de clubs uit de Premier League opgepikt.

Rechtsback Laurent Jans wordt elke nieuwe transferperiode aan een vertrek gelinkt. Zo toonden eerder al Anderlecht en Club Brugge belangstelling voor de 24-jarige Luxemburger. De twee Belgische topclubs zijn echter niet alleen.

La Capitale meldt dat zowel clubs uit Duitsland als Engeland Jans van nabij volgen. Southampton is daarbij de meest concrete ploeg. Opvallend toch, voor een speler van de nummer 14 uit de Jupiler Pro League.

Tweede seizoen in Beveren

Jans, die een goede voorzet in huis heeft, is aan zijn tweede seizoen bezig bij W-Beveren. Voordien verdedigde hij de kleuren van Fola Esch in zijn thuisland.