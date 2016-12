D'Onofrio ziet Club Brugge niet als een eindstation voor goede vriend Club Brugge: "Daar is hij voor gemaakt"

Toen de Rode Duivels deze zomer op zoek gingen naar een nieuwe bondscoach, viel ook de naam van Michel Preud'homme. Zijn goede vriend Luciano D'Onofrio had de keuze voor MPH goed kunnen begrijpen.

"Preud'homme was een uitstekende kandidaat voor de Rode Duivels", vindt D'Onofrio in La Dernière Heure. "Ik ken hem goed genoeg. Hij is hyper professioneel en tot in de perfectie met zijn vak bezig. Dat vergt veel energie, ik kan dus begrijpen dat hij nadacht over een rustperiode."

D'Onofrio denkt echter dat de succescoach nog niet klaar is. "Preud'homme is gemaakt voor een grote club in het buitenland. Kampioen met Standard, de beker met Gent en de titel met Club. Daar stopt het niet.

D'Onofrio als sterke man en Preud'homme als coach leidden Standard in 2008 naar de eerste landstitel in 25 jaar.