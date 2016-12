Vijf ongelofelijke maanden voor Lukasz Teodorczyk met 16 competitiegoals in '16, dat ziet er zo uit!

Lukasz Teodorczyk was dé ontdekking van de eerste seizoenshelft in de Jupiler Pro League. Van de Poolse spits die gehuurd werd van Dynamo Kiev werd aanvankelijk niet zoveel verwacht, tot hij aan de lopende band begon te scoren.

De 25-jarige Teodorczyk zette zijn scoringsmachine aan in zijn debuutmatch voor paars-wit op 7 augustus tegen KV Kortrijk (5-1). Afgelopen maandag in Charleroi stopte de teller wegens de winterstop noodgedwongen op zestien.

Daarbovenop scoorde de centrumspits ook zeven keer op het Europese toneel, één keer in de Croky Cup en één keer in de oefeninterland met Polen tegen Slovenië. Alles samen was Tedorczyk dus goed voor 25 goals in vijf maanden tijd.