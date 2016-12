Preud'homme doet opmerkelijke bekentenis: "Die speler van Anderlecht had schrik"

2016 zal altijd de geschiedenis ingaan als het jaar waarin Club Brugge na 11 jaar nog eens een titel pakte in de Jupiler Pro League. Met dank aan Michel Preud'homme, die in drie seizoenen iets neerzette bij blauw-zwart. Hij zag iets erg opmerkelijk in de titelmatch.

In die titelwedstrijd werd grote rivaal Anderlecht met 4-0 naar huis gestuurd, meteen voldoende om al op 15 mei uit te pakken met een groots feest. Bij de tactische richtlijnen had MPH de nadruk gelegd op Stefano Okaka.

"Ik heb een stilte laten vallen en daarna als een bezetene staan roepen: 'Okaka mag NIET aan de bal komen, NIET aan de bal komen!' We hadden daar ook weken op getraind om hem in de sandwich te nemen tussen Engels en de centrale middenvelders."

En het leverde op: "Ik herinner me een beeld toen Okaka aan de bal kwam en vier spelers als wilde beesten op hem afsprongen. Hij verloor de bal en keek met vreemde ogen naar de dug-out van Anderlecht. Okaka had schrik ..."