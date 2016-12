Sels, Mbemba en Mitrovic houden Newcastle-bank weer warm, concurrent Mitrogol zit aan 19 goals in 20 matchen!

Foto: © photonews

In de Jupiler Pro League ligt alles de komende weken stil, maar in Engeland raast men lekker door. Ook in de Championship waar een spannende titelstrijd aan de gang is tussen Brighton en Newcastle United.

De partij tussen Brighton en Cardiff City werd uitgesteld vanwege de dichte mist. En dus kon Newcastle de koppositie pakken. Dat lukte, zij het met Matz Sels, Chancel Mbemba en Aleksandar Mitrovic op de bank.

Mitrogol moet Dwight Gayle voor zich dulden en dat hoeft niet te verbazen. De 26-jarige Engelsman scoorde zijn achttiende en negentiende van het seizoen en dat in twintig optredens voor The Magpies. Treffers die volstonden voor een 3-1-zege. Voordien hadden ook Ritchie en Dumitru hun naam op het scorebord getoverd.