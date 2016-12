Verdwijnt het PO-systeem in de prullenmand? Belgische topclubs willen ten laatste tegen 2019 nieuwe formule, maar of ze het eens raken...

Nergens anders in de Europese voetballanden moeten de topclubs meer wedstrijden afhaspelen dan in België. En dus wil men dringend de competitieformule herbekijken.

Ten laatste tegen 2019 willen de Belgische topclubs het aantal matchen per seizoen reduceren, meldt Het Nieuwsblad. Want met Europese voorrondes, beker- en kerstvoetbal, én de play-offs kan de teller aardig aandikken.

En dus wil men de competitieformule in een nieuw jasje steken. Zeker nu er over een nieuw tv-contract moet onderhandeld worden. Rest de vraag: naar welk systeem evolueren we dan?

Verschillende opties

Anderlecht opteert voor een systeem van 14 of 12 eersteklassers, terwijl AA Gent een grote voorstander is van play-offs. Een moeilijk debat dus waarin de meningen van de topclubs uit de Jupiler Pro League verschillen.