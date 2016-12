René Weiler met de handen in het haar: Anderlecht-sterkhouder weg in januari en mist mogelijk clash tegen Standard

Kara Mbodj ontpopte zich de jongste maanden als de rots in de paars-witte branding. De Senegalees is onmisbaar in de achterhoede en dat zorgt voor problemen na de winterstop.

De Senegalese beer is namelijk opgeroepen voor deelname aan de Africa Cup met zijn land. Andere opvallende namen in de 23-koppige selectie zijn Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Kalidou Koulibaly (ex-Genk).

Als Kara en co ver doorstoten op de Afrika Cup, missen de Brusselaars hun sleutelpion in het slechtste geval vier wedstrijden. Anderlecht opent deel II van het seizoen met duels tegen STVV, Westerlo, Standard en Lokeren. De Afrikaanse landentoernooi gaat door van van 14 januari tot 5 februari in Gabon.