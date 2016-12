Silke Vanwynsberghe combineert studies met voetbal: "Kan nu gelukkig met fiets naar training"

Foto: © Sus Sips

Silke Vanwynsberghe speelt dit seizoen bij de Gent Ladies en dat combineert ze nog eens met zware studies aan de Universiteit van Gent. "Het scheelt dat ik op kot zit, daardoor kan ik mijn tijd tussen studeren en voetbal makkelijker verdelen."

Vorig seizoen was het voor Silke Vanwynsberghe nog elke dag op en neer van Gent naar Lier om te trainen, nu is het trainingsveld op enkele kilometers van haar school en kot. “Dat helpt zeker, want zo win je elke dag toch wel een tweetal uur.”

“Vorig jaar zat ik veel meer in de auto dan nu, want Lier bereiken was soms lastig. Nu kan ik met de fiets naar de training. De studies primeren wel nog steeds, het is de basis van alles. Maar de combinatie met het voetbal is makkelijker.”

De studente kinesitherapie moet wel zware studies combineren met het voetbal en dat is niet altijd even simpel: “Zo’n makkelijke richting is het niet, dus het evenwicht vinden is soms niet evident. Maar Gent geeft ons wel alle kansen om ook op schoolgebied door te groeien.”