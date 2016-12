U heeft beslist: dit was jouw Duivel van het Jaar!

Foto: © photonews

Wie was voor jou de beste Rode Duivel in het jaar 2016? Dat is de vraag die aan iedereen wordt gesteld. Jij mocht zelf ook meebeslissen en had een duidelijk oordeel.

"Onze Rode Duivels speelden in 2016 vijftien wedstrijden, met negen zeges, vier nederlagen en twee gelijke spelen als resultaat. Tijdens elke wedstrijd konden alle supporters van de Rode Duivels hun ‘Devil of the Match’ kiezen."

Acht spelers wonnen minstens 1 keer het referendum. Dus zij waren automatisch ook de acht kanshebbers om met de prijs van Duivel van het jaar - Devil of the Year aan de haal te gaan. Benteke, Carrasco, Ciman, Courtois, Hazard, Lukaku, Mertens en Nainggolan waren de kanshebbers.

"De Devil of the Year werd uiteindelijk Dries Mertens! Hij haalde het met 12.213 aantal stemmen voor Eden Hazard (7.856), en Radja Nainggolan (2.562). Meer dan 30.000 supporters brachten hun stem uit! Van alle supporters die hebben gestemd, winnen vijf supporters een meet and greet met de winnaar. Ze zullen binnenkort persoonlijk worden gecontacteerd", klinkt het in een persbericht van de KBVB.